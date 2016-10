Idar-Oberstein: Gründer im Dialog

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 15:42 Uhr

Infos und Vorträge für Jungunternehmer und Existenzgründer Am Samstag, 19. November 2016, veranstaltet die Initiative „Gründer im Dialog“ ihren 14. Existenzgründertag. Die Infobörse für Jungunternehmer und Existenzgründer findet von 8.30 Uhr bis 13 Uhr in der Volksbank Hunsrück- Nahe eG, Otto-Decker-Straße 14-16 in Idar-Oberstein statt. Gerade in der Existenzgründungsphase haben Jungunternehmer einen großen Informationsbedarf. Unvollständige oder falsche Informationen können die Existenzgründung gefährden oder erschweren. Der Existenzgründertag bietet daher auch in diesem Jahr Interessenten die Möglichkeit, an Infoständen und in Vorträgen wichtige Informationen über einen optimalen Start in die Selbstständigkeit einzuholen und sich mit anderen Jungunternehmern und Existenzgründern auszutauschen. Die verschiedenen Institutionen, die auch in den Jahren zuvor ihr Wissen weitergegeben haben, werden erneut mit gleichermaßen kompetenter und gründlicher Beratung den Interessenten zur Seite stehen. Im umfangreichen Vortragsprogramm des Existenzgründertages werden folgende Themen behandelt:

• „Schritte in die Selbstständigkeit“, Prof. Reinhold Moser, Hochschule Trier/ Umwelt-Campus Birkenfeld

• „Steuerliche und haftungsrechtliche Aspekte der Existenzgründung“, Andrea von Pronay, Steuerberaterin, und Jürgen H. Schneider, Steuerberater, Wirtschaftsjunioren Idar-Oberstein

• „Mögliche Alternative: Die Betriebsübernahme“, Michael Fuhr, Handwerkskammer Koblenz

• „Fördermöglichkeiten für Existenzgründerinnen und Existenzgründer“, Heiko Merz, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)

Im Anschluss an die Vorträge findet ein Erfahrungsaustausch von Existenzgründerinnen und Existenzgründern statt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Idar-Oberstein unter Telefon 06781/64-620, E-Mail wirtschaftsfoerderung@idar-oberstein.de.

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein