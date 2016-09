Idar-Oberstein: Ferienaktionen im JAM

Pressemeldung vom 15. September 2016, 15:49 Uhr

Popcorn im Maisfeld – Die Kinderfilmwochen RLP 2016 Anfang Oktober tourt die Kinderfilmwochen-Karawane bereits zum 10. Mal durch Rheinland-Pfalz und macht am Donnerstag, 13. Oktober 2016, in Idar-Oberstein Station. Das Stadtjugendamt Idar-Oberstein und die Edelsteinminen GmbH laden in die Historische Weiherschleife ein, wo der Film „Stella und der Stern des Orients“ gezeigt wird. Passend zum Film gibt es eine Führung durch die Historische Weiherschleife, es wird eine Schatzsuche angeboten und anschließend gegrillt. Die Aktion ist für Kinder ab 6 Jahre geeignet und dauert von 16.30 bis 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, das Projekt wird gefördert und unterstützt vom Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz und der Stiftung Medien Kompetenz Forum Südwest. Das Konzept von Popcorn im Maisfeld: An außergewöhnlichen Orten in ganz Rheinland- Pfalz können junge Filmfans besonderes Kino erleben und Popcorn knuspern. Begleitet werden die Filmvorführungen von Spiel-, Bastel-, und Erlebnisaktionen. In Idar-Oberstein ist der Film „Stella und der Stern des Orients“ zu sehen. Als die kleine Stella den verbotenen Dachboden ihrer Großmutter durchstöbert, findet sie eine magische Pforte, die sie 100 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt. Plötzlich steht sie ihrer jungen Urgroßmutter Clementine und ihrem Urgroßonkel Gustav gegenüber, die auf der Suche nach einem Schatz sind, dem „Stern des Orients“. Erlebniswanderung Am Dienstag, 18. Oktober 2016, steht eine erlebnisreiche Wanderung durch Herrstein und die umliegenden Wälder und Wiesen auf dem Programm. Begleitet wird die Gruppe vom Roten Winni, dem Neffen des Schwarzen Peters, der während der Erkundung des Ortes und der Natur spannende Geschichten zu erzählen hat. Im Anschluss wird an einer Schutzhütte gegrillt. Treffpunkt ist um 9.15 Uhr am Jugendtreff am Markt, die Rückkehr ist für etwa 15 Uhr geplant. Die Aktion ist für Kinder von 8 bis 12 Jahre geeignet, die Kosten pro Teilnehmer betragen 8 Euro. Only for Girls – Übernachtung im JAM Zum ersten Mal wird es am Donnerstag, 20. Oktober 2016, für Mädchen ab 10 Jahre die Möglichkeit geben, in den Räumen des Jugendtreffs am Markt zu übernachten und bei vielen kreativen und spannenden Aktionen gemeinsam Spaß zu haben. Unter Anderem wird gekocht, es werden Cocktails zubereitet, die Haare frisiert, Nägel lackiert und noch viele weitere lustige Aktionen gestartet, die zu einem richtigen Mädelsabend dazu gehören. Beginn ist um 17 Uhr, Ende ist freitags um 10.30 Uhr. Die Kosten pro Teilnehmerin betragen 6 Euro.

Alle Aktionen erfordern eine vorherige Anmeldung. Anmeldung und nähere Informationen beim Jugendtreff am Markt, Lisa Zimmermann und Mascha Priebe, Telefon 06781/64475.

Michael Brill Telefon 06781 64-130 E-Mail michael.brill@idar-oberstein.de

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein