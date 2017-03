Idar-Oberstein: Fahrt zur Skatehalle Trier

Pressemeldung vom 28. Februar 2017, 14:02 Uhr

Im Rahmen seines Osterferienprogramms organisiert der Jugendtreff am Markt am Donnerstag, 20. April 2017, eine Fahrt zur Skatehalle nach Trier. In der Skatehalle kann mit dem Skateboard oder BMX-Bike gefahren werden. Wer kein eigenes Board oder Bike besitzt, kann vor Ort eines ausleihen. Abfahrt ist um 10 Uhr in Idar-Oberstein, die Rückfahrt ab Trier ist für 17 Uhr geplant. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren. Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 20 Euro, darin enthalten sind die Kosten für die Busfahrt sowie die Nutzung der Skatehalle. Eine Anmeldung ist erforderlich bis spätestens Mittwoch, 5. April 2017. Die Fahrt findet nur statt, wenn bis dahin mindestens 25 Anmeldungen vorliegen. Anmeldung und Informationen beim Jugendtreff am Markt unter Telefon 06781/64475, E-Mail jugendtreff@idaroberstein.de, oder über www.facebook.com/jugendtreff.am.markt.

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein