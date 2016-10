Idar-Oberstein: Die Arbeiten in der Hauptstraße werden fertiggestellt

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 16:33 Uhr

Die Bauarbeiten in der Hauptstraße stehen vor der Fertigstellung. In dieser Woche wird die Erneuerung der beiden Gasleitungen abgeschlossen, nach dem Verfüllen der Baugruben wird mit den Asphaltierungsarbeiten begonnen. Während die Binderschicht eingebaut wird, sind die Parkplätze der Anlieger größtenteils noch anfahrbar. Für den 28. und 29. Oktober 2016 ist dann der Einbau der Asphaltdecke vorgesehen. Hierzu muss die Hauptstraße vom Kreisverkehr bis zur IHK für sämtlichen Verkehr gesperrt werden. Dies erfolgt ab Freitag, 28. Oktober 2016, um 18 Uhr, der gesamte Verkehr in Richtung Idar wird dann über die Emil-Kirchmann-Brücke auf die Mainzer Straße umgeleitet. Im Laufe des Sonntags, 30. Oktober 2016, wird der Verkehr wieder wie bisher einspurig durch die Pappelstraße geführt und die Anlieger können wieder die Parkplätze anfahren. Voraussichtlich am Montag, 30. Oktober 2016, werden dann noch die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht, anschließend kann die Umleitung aufgehoben und die ursprüngliche Verkehrsführung wieder hergestellt werden. Der Ablauf der Arbeiten ist stark wetterabhängig, falls Änderungen notwendig werden, werden die Anlieger rechtzeitig informiert.

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein