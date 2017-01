Idar-Oberstein: Akustik-Show im JAM

Pressemeldung vom 24. Januar 2017, 15:27 Uhr

Am Samstag, 11. Februar 2017, um 20 Uhr findet im Jugendtreff am Markt eine Akustik-Show statt. Headliner ist Jawknee Music aus Trier, außerdem sind mit dabei Chris Heron aus Bitburg und Christian Lehr sowie Fabian & Samy aus Idar-Oberstein. Einlass ist ab 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro.

Nach seinem erfolgreichen Debut „My Turn“ im Jahr 2014 brachte Johannes Steffen aka Jawknee Music 2015 mit „Backgrounds“ einen würdigen Nachfolger an den Start. Wie bereits beim Debut spielte Johannes wieder alle Instrumente selber ein. Der Trierer schreibt unermüdlich abwechslungsreiche und mitreißende Songs zwischen Rock, Punk, Folk und Indie, die auf seinen Veröffentlichungen mal als Solostücke und mal als Fullband-Songs erscheinen. Seine unverwechselbare Stimme kann sowohl weich und melancholisch als auch hart und rau klingen, was seine Konzerten zu einem packende Erlebnis macht. Das dritte Album ist in Arbeit und wird voraussichtlich im Sommer 2017 erscheinen. Chris Heron verbindet in seiner Musik die Elemente des Rock, Pop und Hip-Hop und verpackt diese bei seinen Liveauftritten in ein akustisches Gewand. Musikalische Grenzen überschreiten und Genres miteinander verschmelzen ohne jegliches Schubladendenken, heißt die Devise. Seine einfühlsame, berührende Stimme, unterstreicht die eingängigen Melodien seiner Songs. Die Lyrics schreibt er in Deutsch sowie in Englisch. Seine Lebensphilosophie lebt Heron auch in seiner Musik: Sich selbst treu bleiben aber nicht vor neuem zurückschrecken.

Als Bandmusiker, am E- und Kontrabass, ist Christian Lehr bekannt durch Bands wie die Speedbottles/Weedbottles, Sad Polly und andere, mit denen er viele Jahre gerockt hat und es teilweise auch noch tut. Da er aber darüber hinaus schon früh von Gitarren-Virtuosen wie John Butler, Andy McKee, Petteri Sariola und Mike Dawes beeinflusst wurde, hat er nun ein Soloprojekt gestartet. Hier präsentiert er eigene Songs auf der Akustikgitarre – mal mit Gesang, Looper und abgefahrenen Effekten, mal rein instrumental. Mit Akustikgitarre und Stimme bewaffnet, versucht die junge Singer/Songwriterin Samy Wayne, ihre Zuhörer mit ihrer offenen und ehrlichen Art einzufangen und ihnen Hoffnung zu schenken. Themen wie Umweltschutz, Tierschutz und soziale Probleme in der heutigen Gesellschaft gehören ihrer Meinung nach viel mehr in den Mittelpunkt, als sie es momentan sind. Die Musik ist daher ihr Weg und ein Versuch, die Welt ein bisschen schöner und friedlicher zu machen. Beim Konzert im JAM wird Samy Wayne unterstützt von Fabian Richter, der mit seiner Akustikgitarre und seiner Stimme Songs verschiedenster Genres covert und schon mehrfach im JAM auf der Bühne stand.

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein