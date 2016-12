Idar-Oberstein: Adventskalender mit Geschichten von Stefan Gemmel

Pressemeldung vom 13. Dezember 2016, 15:17 Uhr

Die Stadtbücherei Idar-Oberstein beteiligt sich auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit den städtischen Grundschulen und der Förderschule mit Schwerpunkt Lernen an der landesweiten Leseförderaktion „Adventskalender“ des Landesbibliothekszentrums. Mit zauberhaft-spannenden Vorlesegeschichten sowie Rätseln sollen die Kinder der 2. bis 4. Klassen in der Vorweihnachtszeit für das Lesen begeistert werden. Der rheinland-pfälzische Kinder- und Jugendbuchautor Stefan Gemmel hat die diesjährige Geschichte „Weihnachtlicher Rettungszauber“, die auf seiner erfolgreichen Buchreihe „Im Zeichen der Zauberkugel“ basiert, exklusiv für diese Aktion geschrieben.

Für jeden Schultag in der Adventszeit gibt es einen roten Umschlag mit je einem Kapitel der spannenden Geschichte, das vor der ganzen Klasse vorgelesen wird. Begleitend dazu können die Kinder einzeln oder in kleinen Gruppen jeden Tag verschiedene Rätsel lösen, die zu einem Lösungswort führen. Wer das Lösungswort richtig ermittelt, kann nach den Weihnachtsferien an einer Verlosung in der Bücherei teilnehmen und Preise gewinnen. Zusätzlich wird jede teilnehmende Klasse zu einem Besuch in die Bücherei eingeladen. Mit dieser Aktion sollen die Kinder auch über die Adventszeit hinaus zum Lesen animiert werden. Die Materialien für den Adventskalender mit Vorlesegeschichten, Rätseln, Spielen und Werbeplakaten wurden von der Arbeitsgruppe „Lesespaß aus der Bücherei“ entwickelt und unter Federführung des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz zentral erstellt und verteilt. Die Aktion ist Teil der Initiative „Leselust in Rheinland-Pfalz“. Informationen zu dieser und weiteren landesweiten Leseförderaktionen gibt es im Internet unter www.lbz.rlp.de und www.leselust-rlp.de.

Quelle: Stadtverwaltung Idar-Oberstein