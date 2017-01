Herxheim: Am kommenden Freitag wird es ab 19 Uhr noch Restkarten zum Preis von 29,50 Euro an der ABENDKASSE zu kaufen geben

Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 16:18 Uhr

Seit gefühlt ewigen Zeiten tourt Baden-Württembergs bekanntester Kabarett-Comedian durch die Republik ­ und deshalb knallen jetzt die Spass-Korken: !100 Jahre Christoph Sonntag!!! (Anzahl der Jahre vom ADAC statistisch erhoben und belegt).

Seit Januar 2016 ist er damit auf Tour und bringt sein 11.tes überarbeitetes Soloprogramm mit. Am 27.01.2017 gastiert er damit erstmalig in EPPINGEN. Der VVK läuft.

Christoph Sonntag geht mit der SWR-Landesschau BaWü auf Tour!

27.01.2017 Eppingen Hardwaldhalle – ab 20 Uhr SWR Landesschau Baden-Württemberg präsentiert 100-Jahre Christoph Sonntag Die Jubeltour Tickets für 29,50 Euro (incl. Geb.) bei allen VVK-Stellen mit CTS, Reservix oder unter 01806-700733, bzw. im Internet unter www.roth-friends.de

Die SWR Landesschau Baden-Württemberg präsentiert: 100 Jahre Christoph Sonntag ­ Die Jubeltour! !!

Grund genug für den TV- und Radiostar aus dem wilden Südwesten nun auch mit seinem Publikum zu feiern! !Dabei gewährt Christoph einzigartige Einblicke in die sonntägliche Gag-Werkstatt und zeigt neben neuen Highlights und tagesaktuellen Nummern auch die beliebtesten Kracher-Szenen aus den letzten 5 Programmen! Und natürlich gibt es ein Wiedersehen mit Klassikern wie dem ?KFZ-Mechaniker³, ?Insche³ und vielen anderen mehr!

Wie immer nimmt die schwäbische Spaßbombe kein Blatt vor den Mund: In einem Maxi-Mix aus Kabarett, Comedy, Musik und Gesang erlegt Sonntag alles, was ihm vor die satirische Flinte gerät! !Nicht nur bei ?Sonntag am Freitag³, jeden Freitag in der Landesschau des SWR Fernsehens, sondern auch im neuen Best-of wagt der Entertainer einen Blick hinter die Kulissen des Alltags von damals!

Selbstverständlich dürfen dabei die Highlights seiner SWR3-Kult-Comedy ?AZNZ ­ Alte Zeiten, Neue Zeiten³ und aktuelles aus „Muss des sei?“ nicht fehlen!

Saukomisch, witzig, frech, charmant!

Freuen Sie sich auf einen Abend der Sonntagsklasse – und stoßen Sie mit an auf ?100 Jahre Christoph Sonntag³! Und jetzt: Prost!

