Bernkastel-Wittlich: Vertretungskräftepool für Kindertagesstätten

Pressemeldung vom 20. September 2016, 12:26 Uhr

Für jede Kindertagesstätte ist der festgelegte Personalbedarf grundsätzlich dauerhaft durch geeignete Erziehungskräfte sicherzustellen. Aufgrund von Krankheit, Mutterschutz, Elternzeit kann es jedoch – teilweise sehr kurzfristig – zu Personalausfällen kommen, die schnellstmöglich abzudecken sind.

Zur Unterstützung der Träger der Kindertagesstätten hat die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich einen Pool von Vertretungskräften mit pädagogischer Ausbildung eingerichtet. Die Kreisverwaltung fungiert dabei als Vermittlungsstelle, die die Interessenten bei Bedarf an die Träger vermittelt.

Für diesen Vertretungskräftepool werden weiterhin Personen gesucht, die die Voraussetzungen der Fachkräftevereinbarung für Kindertagesstätten erfüllen (zum Beispiel staatlich anerkannte Erzieher/Erzieherinnen oder Personen mit vergleichbarer Ausbildung) und die ein Interesse daran haben, kurz- oder längerfristig in einer Kindertagesstätte zu arbeiten. Gerne können sich auch Interessierte melden, die das Rentenalter bereits erreicht haben. Ebenso willkommen sind Wiedereinsteiger in den Beruf oder Personen, die sich in Eltern/- Erziehungszeit befinden.

Ein Formular zur Aufnahme in der Vertretungskräftepool kann auf der Internetseite des Kreises unter www.bernkastel-wittlich.de/betreuung-in-kitas.html heruntergeladen oder auf Anfrage zugesandt werden. Dem Formular sind ein Lebenslauf und das Abschlusszeugnis der beruflichen Qualifizierung beizufügen. Ihre Unterlagen senden Interessierte bitte an Dorothea Habscheid, Kurfürstenstraße 16, 54516 Wittlich, Tel. 06571 14-2294, E-Mail: Dorothea.Habscheid@Bernkastel-Wittlich.de.

Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich