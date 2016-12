Bernkastel-Wittlich: Musikschule bietet Ukulele-Kurs für Anfänger

Pressemeldung vom 21. Dezember 2016, 14:21 Uhr

Die Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich bietet ab 19. Januar 2017 an acht Abenden einen Ukulele-Kurs für erwachsene Anfänger an. Grundlagen des Ukulele-Spiels können ohne musikalische Vorkenntnisse relativ leicht erlernt werden. Die Spieltechnik konzentriert sich hauptsächlich auf die Liedbegleitung mit Akkorden und Schlagrhythmen.

Der Kurs findet 14-tägig donnerstags von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Kurfürst-Balduin-Realschule plus in Wittlich statt, kostet 100 Euro und wird von Bettina Ant geleitet. Inhalte und Lernziele sind Grundlagen der Liedbegleitung, Grundakkorde und Schlagmuster, die Vermittlung von Notenkenntnissen, Tipps zur richtigen Haltung sowie zum effektiven Üben. Anmeldeschluss ist der 16. Januar 2017. Anmeldung bei der Musikschule des Landkreises, Tel.: 06571/14-2398, E-Mail: Doris.Meier@Bernkastel-Wittlich.de.

Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich