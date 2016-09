Bernkastel-Wittlich: Kinderstreichorchester bei Kindertag in Traben-Trarbach

Pressemeldung vom 20. September 2016, 12:29 Uhr

Am Freitag, den 23. September findet in und um den Musikpavillon am Trarbacher Moselufer im Rahmen des Weltkindertags ein Kindertag statt. Mit dabei ist bei diesem bunten Programm auch das Kinderstreichorchester „Dodo-Club“ von der Musikschule des Landkreises. Unter Leitung von Peter Mohrs spielen die musikalischen Kinder muntere Stücke und amerikanische Volkslieder. Auch ein musikalischer Ausflug auf die „grüne Insel“ Irland wird unternommen. Dem Auftritt in Trarbach fiebern vor allem fünf neue Cellistinnen entgegen, die erst im vergangenen Jahr mit dem Unterricht begonnen haben. Der Auftritt des „Dodo-Clubs“ beginnt gegen 16 Uhr im Pavillon.

Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich