Bernkastel-Wittlich: „Jugend musiziert“-Vorbereitungskonzert der Musikschule

Pressemeldung vom 16. Januar 2017, 10:16 Uhr

Am Sonntag, den 22. Januar findet um 15:30 Uhr in der Synagoge Wittlich ein Vorbereitungskonzert der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich zum Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ statt.

Schülerinnen und Schüler stellen ihre Wettbewerbs-Programme vor, die Kompositionen verschiedener Stilepochen beinhalten. Zu hören sind Solobeiträge für Klavier und Holzbläserensembles mit Querflöten, Klarinetten und Saxophonen.

Der Regionalwettbewerb findet am 28. und 29. Januar in der Karl-Berg Musikschule in Trier statt. Interessierte Besucher sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es bei der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich, Tel.: 06571 14-2398 und 14-2333, E-Mail: Musikschule@Bernkastel-Wittlich.de.

Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich