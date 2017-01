Bernkastel-Wittlich: Fallstricke vermeiden bei der Altersvorsorge für Frauen

Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 16:30 Uhr

Die Hoffnung auf ein sorgloses Leben im Ruhestand kann schnell zur Illusion werden. Die gesetzliche Rente allein wird wohl nicht ausreichen, den gewohnten Lebensstandard auch im Ruhestand zu halten. Gerade Frauen sind besonders stark von der Gefahr der Altersarmut bedroht. Sie haben häufig geringere Einkommen oder steigen vorübergehend aus dem Job aus oder arbeiten Teilzeit, wenn sie Kinder bekommen. Dies alles hat Auswirkungen auf die spätere Rente. Umso wichtiger ist es für sie, sich möglichst frühzeitig um eine zusätzliche Altersvorsorge zu kümmern. Über Vorsorgeprodukte und ihre Vor- und Nachteile gibt es viel Unsicherheit. Die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Bernkastel-Wittlich, der Stadt Wittlich und der Verbandsgemeinde Wittlich Land haben Renate Schröder, eine Expertin der Verbraucherzentrale für eine Informationsveranstaltung in die Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land eingeladen. Am Donnerstag, den 9. Februar 2017 gibt sie von 10:00 bis 11:30 Uhr hilfreiche Tipps, wie man die optimale Vorsorgestrategie findet und informiert insbesondere über die verschiedenen Modelle der staatlich geförderten Altersvorsorge in Form der Riester-Rente. Alle Interessierte sind herzlich eingeladen in den Sitzungssaal im Erdgeschoss in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, Kurfürstenstraße 1 in Wittlich. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung wird erbeten unter Tel.: 06571-14 2255 und E-Mail: Gabriele.Kretz@Bernkastel-Wittlich.de oder gleichstellungsbeauftragte@vg-wittlich-land.de.

Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich