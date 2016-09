Bad Dürkheim: 600. Dürkheimer Wurstmarkt beendet

Pressemeldung vom 21. September 2016, 10:43 Uhr

Mit dem ersten Musikfeuerwerk in seiner langjährigen Geschichte endete am Montagabend der Dürkheimer Wurstmarkt 2016. Rund 640.000 Personen besuchten in der Zeit vom 9. bis 19. September das größte Weinfest der Welt. Allein am Abschlusstag wurden etwa 100.000 Besucher verzeichnet. Insgesamt tranken die Gäste des diesjährigen Jubiläumswurstmarktes etwa 640.000 Schoppen Wein.

Quelle: Stadtverwaltung Bad Dürkheim