Alzey- Worms: Schnupperwochen gehen in die Endphase

Pressemeldung vom 26. September 2016, 15:35 Uhr

Die Schnupperwochen für die Elementarkurse der Kreismusikschule gehen in die Endphase. Noch in der kommenden Woche kann man freitags um 14.00 Uhr kostenfrei die Ballettvorschule besuchen. Auch für die Kurse der musikalischen Früherziehung für Kinder ab 4 Jahren in Alzey, mittwochs um 15.30 Uhr im Kulturzentrum, in Saulheim, dienstags um 14.00 Uhr in der Turnhalle der Kita Spatzennest und in Wöllstein, mittwochs um 14.00 Uhr in der Realschule plus sind noch Plätze frei und ist kostenfreies teilnehmen möglich. Eine vorherige Anmeldung unter 06731/494710 oder kms@alzey-worms.de ist wünschenswert.

Quelle: Landkreis Alzey- Worms