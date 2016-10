Alzey-Worms: Orientierung geben und Integration erleichtern

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 11:54 Uhr

Orientierung geben und die Eingliederung von Neuzugewanderten in das alltägliche Leben erleichtern ist Ziel einer neuen Initiative im Landkreis Alzey-Worms. Das Projekt „Integrationspaten – Migranten helfen“ ist eine Initiative der Integrationsbeauftragten des Landkreises Alzey-Worms in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk und wird als Tochterprojekt des Familienpatenprojektes „Pro Eltern“ im Landkreis Alzey Worms konzipiert und durchgeführt. Das Diakonische Werk Worms-Alzey ist Projektträger für das Familienpatenprojekt mit finanzieller Unterstützung durch den Landkreis Alzey-Worms, der Stadt Alzey und der Verbandsgemeinde Alzey-Land. Der Projektstart ist am 27. Oktober 2016 ab 18 Uhr im Rahmen einer Informationsveranstaltung im Mehrgenerationenhaus in Alzey, Schlossgasse 13. Hierzu sind alle Interessierten ganz herzlich eingeladen.

„Für das Projekt werden gezielt Menschen mit eigener Zuwanderungsgeschichte für eine ehrenamtliche Tätigkeit angesprochen, die Neuzugewanderten mit geringen deutschen Sprachkenntnissen bei der Orientierung im Landkreis Alzey Worms und bei der Eingliederung in das Alltagsleben zur Seite stehen wollen“, erläuterte Ehrenamtskoordinatorin Edith Trossen-Pflug. Die Integrationspaten werden geschult und in ihrer Arbeit kontinuierlich durch eine Ehrenamtskoordinatorin begleitet. Menschen, die selbst eine Zuwanderungsgeschichte haben und gut hier integriert sind, können so für Neuzugewanderte Ansprechpartner in Alltagsfragen sein. Zum Beispiel können sie in allen Fragen um Schule und Ausbildung begleitend zur Seite stehen, können kulturelle Vermittler sein, da sie selber in der deutschen Kultur und in einer anderen integriert sind und um die kulturellen Stolpersteine wissen oder können bei Neuzugewanderten als Positivbeispiele für eine gelungene Integration fungieren. Die Integrationspaten sollen in den Familien direkt vor Ort Unterstützung bieten. „Der Landkreis strebt die verstärkte Mitarbeit ehrenamtlicher Kräfte mit Zuwanderungsgeschichte an, weil auf diesem Weg Menschen aus unterschiedlichen beruflichen, sozialen und kulturellen Kreisen, aber mit gemeinsamen Interessen zusammengeführt werden und damit das interkulturelle Miteinander gefördert wird“, sagte Landrat Ernst Walter Görisch.

Das Ehrenamt sei zu einem sehr wichtigen Fundament der Integrationsarbeit insbesondere des Bemühens um die Integration von Neuzugewanderten herangewachsen, betonte die Integrationsbeauftragte des Landkreises, Alexandra von Bose. Es werde auch zukünftig eine tragende Rolle einnehmen.

Quelle: Kreisverwaltung Alzey-Worms