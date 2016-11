Alzey- Worms: Adventskonzert der Kreismusikschule

Pressemeldung vom 30. November 2016, 14:33 Uhr

Am Samstag, den 03.12.2016 findet diesmal in der Mensa der Alzeyer Gymnasien das traditionelle Adventskonzert der Kreismusikschule statt. Im Mittelpunkt stehen die zahlreichen Chöre und Ensembles und Orchester, die in diesem Jahr durch weitere Ensembles kooperierender Schulen erweitert werden. So ist erstmals das Orchester des Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums zu Gast, sowie ein Streichensembles der neugegründeten Streicherphilharmonie Gau-Odernheim, die in der dortigen Grundschule angesiedelt ist. Auf dem Programm stehen ein Gitarrenkonzert von Antonio Vivaldi, das Oboenkonzert von Benedetto Marcello, Musik von John Dowland sowie weitere advent- und weihnachtliche Weisen und Lieder. Das Konzert beginnt um 17.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten des Fördervereins der Kreismusikschule wird gebeten.

Quelle: Landkreis Alzey- Worms